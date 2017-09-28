Никосия, 28 сентября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Корабль «объединенного Кипра» опять натолкнулся на скалу турецкого непонимания. В то время как президент Республики Кипр Никос Анастасиадис сообщил Генеральному секретарю ООН о своей готовности вернуться за стол переговоров, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 24 сентября, заявил, что не желает предпринимать никаких шагов по Кипру на сегодняшний день.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Кипрское информационное агентство Cyprus News Agency (CNA), ссылаясь на дипломатические источники, сообщает сегодня, 28 сентября, что таково было послание Эрдогана Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу во время их встречи в кулуарах Генеральной Ассамблеи на прошлой неделе. По сообщениям CNA, Эрдоган заявил Генеральному секретарю, что «еще слишком рано начинать все заново».

Напомним, что позиция ООН относительно противоречий, возникших между сторонами в Кран-Монтане в июле и приведших в итоге к прекращению переговорного процесса, осталась прежней.

«Генеральный секретарь ООН вновь возобновил уверения в приверженности ООН своим обязательствам в отношении кипрского вопроса, включая оказание им «добрых услуг», чтобы возобновить переговоры, как только стороны выразят свою готовность взаимодействовать», — отмечается в официальном заявлении Организации Объединенных Наций.

В результате фактического отказа Турции возвращаться за стол переговоров запланированный визит на Кипр заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фельтмана был отложен. Дипломат, однако, отдельно встретился с переговорщиком от греков-киприотов Андреасом Мавроианнисом и турко-кипрским переговорщиком Оздилом Нами в субботу, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Из сказанного выше становится заметно, что значительно понизился дипломатический ранг участников переговорного процесса, и уже исходя из этого факта, можно сделать вывод о том, что переговорный процесс на сегодняшний день постепенно переходит в «замороженную фазу», фазу обвинений, непреодолимых противоречий и неготовности идти на уступки.

Изменит ли Анкара свою позицию по Кипру — пока неизвестно, но в ближайшей перспективе это маловероятно. По оценкам дипломатических источников ООН, Анкара, скорее всего, ожидает результатов выборов в Австрии, и теперь уже формирования правительства Германии после выборов в бундестаг, прошедших 24 сентября, чтобы иметь четкое представление относительно отношений Турции с Европейским союзом прежде, чем делать какие-либо подвижки в своей позиции по Кипру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент канцлеры обеих стран выступают не только против вступления Турции в состав ЕС, но и считают сохранение за ней статуса кандидата на вступление, ввиду последних событий, неприемлемым.