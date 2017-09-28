Мадрид, 28 сентября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Испанские органы надзора за интернетом легко закрывают сайты, создаваемые по распоряжению каталонского лидера Карлеса Пучдемона в пользу проведения референдума. Но сейчас он нашел выход, как провести онлайн-перепись избирателей — ему помогли русские и китайские хакеры, клонировавшие закрытые порталы у себя. Об этом сообщает корреспондент испанской El País Давид Аландете.

Каталония

«С Китаем и Россией испанские правоохранители не могут договориться о закрытии сайтов. Эти территории для евросоюзного законодательства недоступны, а попытка блокировать работающие там серверы технически хотя и возможна, но обернется международным скандалом».

Давид Аландете известен тем, что не так давно выступил с сенсационным заявлением на страницах той же газеты о том, что русские хакеры не просто поддерживают каталонский кризис из желания досадить Испании и ослабить Евросоюз, но и вообще инспирировали сепаратистские устремления населения испанской непокорной автономии.

Автор уверен, что выбор Пучдемоном государства, на территории которого регистрируются сайты индепендентистов, обусловлен попустительством Москвы, которая ничего не делает ради сохранения Испании единой. Зачем это Китаю, который в качестве организатора каталонского кризиса не представлен, журналист хранит в тайне.

«144 сайта уже забанили испанские полицейские из отдела борьбы с киберпреступностью. Сегодня следственные органы допрашивают 15 испанских хакеров из Валенсии, Барселоны, Жироны и Таррагоны, занимавшихся клонированием индепендентистских порталов, — пишет Аландете. — Один из этих пиратов — 21-летний валенсиец Даниэль Моралес (сетевой псевдоним @GrenderG), известный тем, что выставлял в мае нынешнего года на своем аккаунте в соцсетях собственное фото в майке с надписью «Путин любит хакеров».

Что и говорить, с такой уликой, имеющейся на руках у следствия, ни Моралесу, ни Путину от обвинений в организации каталонского кризиса не отвертеться.

Напоминаем, что 1октября в Каталонии должен состояться референдум по вопросу независимости названной автономии и образования на ее территории самостоятельного государства в форме республики. Правительство Испании разрешения на проведение плебисцита не дает, а Конституционный суд закон о референдуме, принятый каталонцами, объявил аннулированным.