Берлин, 28 сентября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В курдской автономии на севере Ирака 25 сентября состоялся референдум, в результате которого 93% населения высказалось за независимость региона от Багдада. Не везде волеизъявление курдского народа вызвало восторг. Довольно жесткая реакция последовала не только из иракской столицы, но и из соседних государств — Турции и Ирана. На данный момент фактически ни одна страна мира, помимо Израиля, не поддерживает стремление курдов к независимости.

jan Sefti Курды

Критически оценивают проведение референдума об отделении Иракского Курдистана от остальной территории Ирака и в Германии. Пока еще действующий министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль во вторник, 26 сентября, вновь выразил свое сожаление в связи с этим событием. Глава немецкого МИД подчеркнул, что решение о проведении всенародного голосования было принято «без учета предостережений и вопреки единогласно принятым рекомендациям международного сообщества». Однако при этом Берлин продолжает осуществлять поставки оружия курдским ополченцам.

Столь отрицательное отношение Берлина к референдуму вызывает у многих курдов недоумение. Как отмечает Ферхад Сейдер, руководитель центра курдских исследований имени Мустафы Барзани в университете Эрфурта в своем интервью Deutsche Welle: «Люди думали, что Германия хотя бы воздержится от высказывания мнений на этот счет. В конце концов, здесь живет столько курдов, и Германия сыграла важную стратегическую роль в вооружении курдов».

Действительно, с 2014 года, когда курдские Пешмерга сыграли важную роль в борьбе с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, Германия тренирует курдских ополченцев и снабжает их оружием, несмотря на активные протесты Турции, которая опасается, что немецкое оружие может попасть в руки турецких курдов.

Напомним, что на данный момент на территории Турции проживает порядка 20 млн курдов — больше, чем в какой-либо другой стране. Общая численность этого этноса составляет приблизительно 40 млн человек; курды, таким образом, являются одним из крупнейших народов в мире без собственного государства.

В настоящее время в Северном Ираке, неподалеку от Эрбиля, столицы курдской автономии, дислоцированы около 140 солдат бундесвера, которые занимаются обучением курдских бойцов, а также снабжают их оружием.

На вооружение к курдским ополченцам поступают штурмовые винтовки G36 и противотанковые ракетные комплексы «Милан». Последние, надо заметить, сослужили курдским Пешмерга хорошую службу в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — с их помощью удавалось не только остановить танки и бронемашины, попавшие в руки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после захвата Мосула в 2014 году, но и обезвредить террористов-смертников. За все время ФРГ поставила в общей сложности 60 подобных комплексов курдским бойцам. Однако на данный момент их производство прекращено, и в Ирак они больше не поступают. Сама Германия располагает лишь ограниченным количеством подобных систем.

Поставки немецкого оружия в Иракский Курдистан продолжаются и по сей день. Последняя партия вооружений была доставлена 19 сентября. На этот раз в распоряжение курдских бойцов поступили средства для нейтрализации химического и биологического оружия.

Повод для использования поставленного оружия курдами против центрального правительства, безусловно, существуют. Сейчас, в свете референдума, даже несмотря на то, что его результаты не будут иметь юридической силы, особенно остро стоит вопрос о принадлежности так называемых спорных территорий.

Под «спорными территориями» понимается, прежде всего, богатый нефтью регион вблизи города Киркук, который на данный момент не является частью курдской автономии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курдский народ расценивает проведение референдума как важную часть признания вклада курдов в борьбу против исламистской террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).