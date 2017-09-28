Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту падения с пассажирского трапа в аэропорту «Пулково» женщины с младенцем. Оба получили травмы и доставлены в больницу. Причиной падения стал отрыв части трапа.

Sztproc.ru Самоходный трап, с которого произошло падение

Как сообщили вечером 28 сентября в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, к прибывшему из Москвы самолету был подан трап.

«При выходе пассажиров из самолета часть трапа оторвалась, в результате женщина с ребенком упали на землю. Оба получили повреждения, ребенок направлен в больницу», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). На месте происшествия работает следственная группа, криминалисты, идет установление всех обстоятельств происшедшего.

Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, ЧП в аэропорту «Пулково» произошло около 19:00 28 сентября.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, при выходе пассажиров из самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» (рейс 091), прибывшего из Москвы в Санкт-Петербург около 19 часов, произошло обрушение части площадки самоходного трапа. В результате женщина с малолетним ребенком получили травмы, упав с высоты более трех метров. Оба госпитализированы.

«На место происшествия незамедлительно выехал работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры. Ход и результаты проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой контролируются», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, пострадавшие — 44-летняя женщина с годовалым ребенком на руках. «Женщину доставили в 26-ю городскую больницу с переломом ноги, ребенка с черепно-мозговой травмой в детскую больницу имени Филатова», — передает телеканал «Санкт-Петербург».

Sztproc.ru Дефект трапа

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2017 года самолет китайской авиакомпании получил повреждения от врезавшегося в него трапа в аэропорту «Пулково». Телетрап во время отгона столкнулся с самолетом авиакомпании China Southern Airlines, готовившимся к взлету. В этот момент на борту воздушного судна находились 70 пассажиров, никто из них не пострадал.