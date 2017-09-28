Москва, 28 сентября, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отозвало иск о банкротстве на сумму более 88 млн рублей к авиакомпании «Вим-Авиа», сообщили в пресс-службе организации. Одной из причин могло стать уголовное преследование должностных лиц и поднятая шумиха, когда банк решил не вмешиваться в ситуацию, считает руководитель московского офиса юридической фирмы Eterna Law Антон Жданов. Конкурсный управляющий банком предпочел дождаться определения позиции правительства РФ по поводу ситуации с «ВИМ-Авиа», однако вопрос банкротства перевозчика — вопрос времени, вряд ли компанию будут спасать, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы BMS Law Firm Денис Фролов.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа»

«Вообще, любое лицо, обратившееся в суд, может отозвать своё заявление, если суд не принял его к производству. Как правило, суд принимает к производству заявление в течение 5 рабочих дней. Суд в таком случае возвращает заявление, что не препятствует повторному обращению с аналогичными требованиями. Вероятно, в отношении компании «ВИМ-Авиа» не принято политическое решение о дальнейшей судьбе. Вопрос банкротства перевозчика — вопрос времени, вряд ли компанию будут спасать», — считает Фролов.

По словам руководителя московского офиса юридической фирмы Eterna Law Антона Жданова, Агентство по страхованию вкладов могло посчитать нецелесообразным подавать иск о банкротстве ввиду повышенного интереса со стороны правоохранительных органов к «Вим-авии». Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, кредитор мог рассуждать и с социальной точки зрения, так как президент высказался негативно о чиновниках первой величины. Кредитор мог отказаться входить в процедуру банкротства, так как параллельно развивается линия уголовных дел, не связанная с банкротством, когда есть подозреваемые — гендиректор, бухгалтер. По его словам, должностные лица — первые, кто несёт ответственность, причём она выше собственников, которые сейчас находятся за границей.

«Агентство по страхованию вкладов действует в рамках своего права, законного и неоспоримого, почему подали иск, может быть только сейчас подошёл срок, когда они могут обратиться в суд. Увидели, что начались активные действия со стороны правоохранителей, появился риск того, что они потеряют контроль над ситуацией, и надо сейчас проходить процедуру. У агентства цель одна — вернуть денежные средства, которые им должны. Когда иск был подан, и они попали в ситуацию, когда само по себе заявление о банкротстве может спровоцировать ещё большую эскалацию конфликтов, потому что все подвержены панике, переосмыслили. Есть объективные причины, по которым кредиторы решают отозвать иски, например, не посчитали целесообразным вмешиваться в ситуацию, почитали, что не самое лучше время и решили пойти мирным путем», — отметил он.

Добавим, как сообщили в пресс-службе АСВ, ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» является должником ЗАО «М БАНК». В связи с неисполнением условий кредитного договора конкурсный управляющий банком обратился за судебной защитой, но вступившее в силу решение суда также не было исполнено авиакомпанией. Действуя в интересах кредиторов банка, конкурсный управляющий ЗАО «М БАНК» был вынужден применить крайнюю меру воздействия на должника — инициировать процедуру его банкротства. Однако, учитывая возникшую социальную напряжённость, связанную с деятельностью ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что генеральному директору и главному бухгалтеру авиакомпании «ВИМ-Авиа» грозит наказание до 10 лет лишения свободы согласно ч.4 ст.159 («Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере»), если следствие сможет доказать причастность лиц к финансовой стороне дела. Также в адрес авиакомпании «ВИМ-Авиа» был подан иск о банкротстве от ЗАО «Мосстройэкономбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов». Сумма претензий составила 88,34 млн рублей, но позднее иск был отозван.