Киев, 28 сентября, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Преподаватели украинских школ должны общаться с воспитанниками на украинском языке не только на уроках, но и в остальное время. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на встрече с работниками образования 28 сентября, передаёт телеканал News One.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке, — сказал Порошенко. — На переменах, в воспитательном процессе. Чтобы дети видели, что украинский язык для вас — это не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения».

Президент Украины также призвал министерство образования занять активную позицию в отстаивании перед международным сообществом подписанного им дискриминационного закона «Об образовании».

По его словам, необходимо показать «всем европейским структурам, что языковая статья украинского образовательного закона отвечает европейским практикам». «Новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, ни в коем случае, а наоборот — приблизить», — заявил Порошенко.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября президент Украины подписал ранее принятый Верховной радой новый закон «Об образовании». В соответствии с документом с 2018 года представители национальных меньшинств на Украине смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе. С 5-го класса школы преподавание должно будет осуществляться только на украинском языке.