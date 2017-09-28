Симферополь, 28 сентября, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Стоимость новых объектов туристско-рекреационного кластера «Коктебель», который создают в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года», оказалась в разы выше прогнозируемой, поэтому чиновники планируют отказаться от ряда важных объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В окрестностях Коктебеля

По словам заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, который совершил 28 сентября рабочую поездку в Крым, после более детальной оценки технических обоснований объектов возникло достаточно много вопросов.

«Например, сумма на строительство очистных сооружений в пять раз больше, чем предполагалась. То же самое и с реконструкцией набережной, поэтому придётся определить приоритеты и очередность реализации этих проектов», — отметил Сергей Назаров, подчеркнув, что, по его мнению, сначала необходимо построить нормальные канализационно-очистные сооружения в Коктебеле.

По информации вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, согласно техническому обоснованию, стоимость строительства КОСов в посёлке составляет 1,7 млрд рублей, реконструкции набережной — 3,4 млрд рублей, строительства водовода в Орджоникидзе — 154 млн рублей. То есть, без учёта строительства дороги на гору Клементьева, общая сумма проекта приближается к отметке 6 млрд руб.

«В результате дискуссии мы подкорректировали приоритетные задачи. Скорее всего, дорога на гору Клементьева будет исключена из объектов ФЦП. При этом увеличить финансирование строительства объектов ФЦП в Коктебеле можно за счёт перераспределения средств внутри программы», — пояснил Виталий Нахлупин.

По его словам, в следующем году после завершения разработки технико-экономических обоснований строительства Коктебельского кластера стартует проектирование новых объектов.

Также отметим, по информации некоторых источников, ряд первых лиц крымского и федерального правительства считают нецелесообразным вкладывать на данном этапе столь крупные суммы в развитие курортного посёлка, поскольку это экономически неэффективно — учитывая его небольшую вместимость, он очень долго будет окупать вложенные средства. Интересы местных жителей во время сегодняшней рабочей встречи чиновниками не обсуждались.

Изначально новый Коктебельский кластер предполагает строительство в курортном посёлке канализационно-очистных сооружений, водовода в селе Орджоникидзе, реконструкцию набережной, а также строительство двух автомагистралей: объездной трассы в Коктебеле и дороги на гору Клементьева.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом из-за нехватки исправной техники и неправильной организации работы коммунальных служб Коктебель буквально «утонул» в мусоре.

Однако, по мнению учёных, наиболее острая проблема — отсутствие нормальных очистных сооружений на всём побережье Крыма, что крайне пагубно влияет на экологию полуострова. Наиболее острая ситуация сейчас зафиксирована именно в зоне особо охраняемых природных территорий близ Коктебеля.

«Коктебельская бухта — это резервуар, вокруг которого расположены две огромные особо охраняемые природные территории — Тихая бухта и акватория Карадагского природного заповедника. Если эту проблему не решать, рано или поздно она приведёт к уничтожению уникального биоразнообразия», — отмечала, в частности, заведующая лабораторией фиторесурсов Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН Наталия Мильчакова.