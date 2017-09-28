Ростов, Ярославская область, 28 сентября, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Новый индустриальный рыбоводческий комплекс будет построен в деревне Вахрушево Ростовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Закладка нового комплекса

28 сентября в торжественной обстановке был заложен первый камень в фундамент будущего производственного комплекса. Запуск производства запланирован на второй квартал 2019 года. Предприятие начнет с полутора тысяч тонн рыбы в год с дальнейшим ростом до 15 тысяч тонн к 2022 году. Работать там будут порядка 300 человек.

«На этой ферме будут выращивать клариевого мраморного сома — 1500 тонн живой рыбы в год. Он быстро растет и очень полезен. А продукты переработки клариевого сома используются в косметике, функциональном и спортивном питании», — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Соглашение о сотрудничестве по строительству нового комплекса глава региона и генеральный директор ООО «ИнАгроБио» Сергей Шинкарев подписали в прошлом году на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

«Выращивать здесь будем африканского клариевого сома михайловской породы, которую разработали наши специалисты и запатентовала наша компания. Обеспечим этой вкусной и полезной рыбой жителей Ярославской области, а потом будем предлагать продукцию и в федеральные сети» — рассказал Сергей Шинкарев.

В ближайшее время в регионе планируется реализовать еще два инвестиционных проекта по производству форели и лосося с общим объемом инвестиций более 700 миллионов рублей.

В числе предприятий, которые уже успешно работают в отрасли, — крестьянское фермерское хозяйство Михаила Атаманова, которое расположено в Ярославском районе. Он занимается разведением радужной форели и балтийского сига.