Москва, 29 сентября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2018−2020 годы правительство РФ планирует внести на рассмотрение Госдумы сегодня, 29 сентября, сообщает ИА REGNUM. Документ сверстан по новому бюджетному правилу и является компромиссом. Кроме того, как напомнил на заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев, это будет последний раз, когда главный финансовый документ страны поступит в нижнюю палату парламента в бумажном виде.

401(K) 2012 Бюджет

Бюджет компромисса

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал федеральный бюджет 2018−2020 «документом компромисса».

«Это компромисс между желанием запустить как можно больше проектов, и социальных, и экономических, а с другой стороны, необходимостью жить по средствам… Основными принципами бюджетной политики на ближайшие годы станут улучшение структуры расходов (этим мы занимаемся) и концентрация усилий на приоритетных проектах (о чём мы тоже договаривались). С низким, надеюсь, уровнем восприимчивости бюджета к скачкам цен на нефть, к инфляционным ожиданиям, а также со стабильными налоговыми и регуляторными условиями», — отметил премьер-министр.

Уход от нефтяной зависимости и Резервного фонда

Государственная смета на 2018 год рассчитаны исходя из среднегодовой цены одного доллара 64,7 рубля. При этом, по расчетам Минфина, в 2019 году средняя цена американской валюты за год составит 66,9 рубля, а в 2020 году — 68 рублей. В текущую версию федерального бюджета на 2017 год заложен курс в 63,5 рубля за доллар.

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Главное изменение госсметы 2018 года и двух последующих годов — применение нового бюджетного правила. В июле 2017 года депутаты приняли закон, который, по прогнозам Минфина, снизит зависимость федерального бюджета от нефтяных цен.

Таким образом, базовая цена барреля нефти марки Urals, заложенная в бюджет 2018 года, составит 40 долларов. При этом, с каждым последующим годом, стоимость сырья будет индексироваться на 2%. В случае, если цена на нефть окажется выше запланированной, дополнительные доходы будут перечисляться в Объединенный фонд, созданный на базе Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Основные показатели

Согласно расчетам Минфина, объем валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году составит порядка 97,462 трлн рублей. При этом инфляция по итогам года не должна превышать 4%. Впрочем, согласно последним прогнозам Минэкономразвития, инфляция к началу 2018 года может опуститься до 3,2%.

По прогнозу, общий объем доходов федерального бюджета в 2018 году составит 15,182 трлн рублей, что на 504 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Ожидается, что в 2019 году они возрастут до 15,548 трлн рублей, а в 2020-м — до 16,280 трлн рублей.

При этом, согласно новому бюджетному правилу, предельный объем расходов для федерального бюджета не может превышать сумму нефтегазовых доходов за очередной финансовый год. Таким образом, расходы госсметы в 2018 году составят 16,515 трлн рублей, что в целом сопоставимо с расходами в 2017 году (16, 603 трлн рублей).

Дефицит федерального бюджета при таких параметрах сократится до 1,332 трлн рублей, или 1,37% от ВПП страны. По расчетам Минфина, это один из наиболее низких дефицитов федерального бюджета за последние годы.

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К 1 февраля 2018 года Резервный фонд, средства которого использовались для финансирования дефицита бюджета, будет ликвидирован и вольется в Фонд национального благосостояния. Соответственно, средства для ликвидации денежной дыры в бюджете теперь будут поступать из ФНБ. При этом, как отмечали в Минфине ранее, с 2019 года ведомство планирует полностью отказаться от использования резервных средств, а дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствований.

«Основным источником финансирования дефицита бюджета станет привлечение на внутреннем финансовом рынке. Мы предусматриваем привлечение в чистом виде чуть более 1 трлн руб. на протяжении трехлетнего периода. Основным источником будут облигации федерального займа, которые мы планируем выпускать в валовом выражении более 1,5 трлн рублей», — заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.

Согласно его подсчетам, верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2019 года должен составить не более 10,585 трлн рублей. Верхний предел внешнего госдолга к концу 2018 года не должен превысить 71 млрд долларов США, или 60,2 млрд евро.

Повышение МРОТ и отсутствие индексации

На социальную политику в 2018 году планируется выделить 4,86 трлн рублей. Одним из наиболее приоритетных направлений социальной политики в федеральном бюджете на 2018 год станет уравнивание уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такую задачу перед Госдумой и правительством поставил президент РФ Владимир Путин. Повышение МРОТ должно проходить в два этапа: в 2018 года он должен составить 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019-го — 100%.

«С 1 января 2018 года мы устанавливаем абсолютную величину — 9489 рублей», — заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Однако, по его словам, индексации пенсии работающим пенсионерам в 2018 году снова не планируется.

«Правило по индексации пенсий для работающих и неработающих мы не предлагаем менять. То, что касается январской индексации — ее предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, как это предусмотрено существующим законодательством», — отметил Топилин.

Впрочем, пенсия неработающим пенсионерам с 1 января 2018 года будет проиндексирована на 3,7%, что на 0,5% выше, чем предполагаемый Минэкономразвития уровень инфляции.

Кроме того, 1 апреля 2018 года на 4,1% будут проиндексированы социальные пенсии, а 1 августа 2018 года — проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Дотации регионам

На межбюджетные трансферты в федеральном бюджете 2018 года предлагается выделить 1,568 трлн рублей. Из них в бюджеты субъектов РФ (а также бюджет города Байконур) будут направлены порядка 804,4 млрд рублей. При этом на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ из федеральной госсметы уйдет порядка 645,1 млрд рублей.

Кроме того, в бюджеты субъектов РФ в качестве субсидий будет направлено порядка 324,1 млрд рублей. Еще 305,3 млрд рублей будут предоставлены региональным бюджетам в качестве субвенций на исполнение госпрограмм. В случае нецелевого использования эти средства должны будут быть возвращены обратно в федеральный бюджет.

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В сумму бюджетный ассигнований в регионы также заложены средства на исполнение майских указов президента.

«В 2018 году на исполнение майских указов регионам будет выделено 80 млрд рублей, в прошлом (2016) году было выделено 40 млрд рублей», — отмечал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

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Согласно закону, у Госдумы есть 60 дней для принятия законопроекта о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Таким образом, депутаты должны рассмотреть документ и проголосовать за его принятие во всех трех чтениях не позднее 28 ноября.