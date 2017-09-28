Ереван, 28 сентября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Правительство Армении в 2018 году не планирует пересматривать расходы бюджета на социальные цели, сообщил сегодня, 28 сентября, министр финансов Армении Вардан Арамян после заседания правительства.

«Мы стремимся к стабилизации наших экономических возможностей и потенциала, и только после этого (будем) инициировать новые социальные обязательства», — сказал Арамян.

В противном случае, как указал министр, очень опасно предпринимать подобные шаги. В частности, если не удастся обеспечить 4—5% рост ВВП, для покрытия новых социальных обязательств государство будет вынуждено привлекать кредитные средства.

«Привлекать кредиты для выдачи повышенных пенсий и зарплат — это, как минимум, нечестно по отношению к населению», — заявил глава армянского минфина.

Правительство Армении сегодня одобрило проект госбюджета на 2018 год. Совокупный объем доходов госбюджета на 2018 год запланирован в размере 1,3 трлн драмов ($2,7 млрд), расходов — 1 трлн 464,2 млрд. драмов. Проект бюджета предусматривает рост текущих расходов в пределах 2—2,5%.

Дефицит бюджета составит порядка 150 млрд, из них порядка 80 млрд драмов будут профинансированы из внешних источников, остальные за счет внутренних ресурсов. Проще говоря, дефицита бюджета будет покрыт в долг.

Последний раз пенсии повышались в Армении в 2014 году, при этом, только по официальным данным, среднегодовая инфляция за 2014 год составила 3%, в 2015 году — 3,7%․

Министр финансов Армении Вардан Арамян год назад примерно так же объяснял тот факт, что в 2017 г. в Армении не повысятся зарплаты и пенсии.

«Очень сложно будет смотреть в глаза пенсионерам и говорить, что пенсии не повысятся. Но, с другой стороны, я как экономист и финансист считаю неправильным повышать пенсии и пособия за счета долга. Правильнее будет взяться за обеспечение экономического роста и после этого адекватно повышать размеры пенсий и пособий», — сказал министр 4 октября 2016 г.

При этом к концу 2017 г. экономический рост в Армении, по всей вероятности, превысит заложенные в бюджете 3,2%. По прогнозам армянского правительства, к концу 2017 года реальный экономический рост будет на уровне 4,3%.