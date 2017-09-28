Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Рособрнадзор отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче новой лицензии на образовательную деятельность. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе вуза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Eu.spb.ru Здание ЕУСПб

«28 сентября в адрес ЕУСПб поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии», — говорится в сообщении.

В руководстве вуза выразили сожаление, что «решение контролирующего ведомства принято без учёта позиции университета в отношении акта проверки соответствия лицензионным требованиям от 22 сентября 2017 года».

«Мы по-прежнему считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений, — подчёркивают в ЕУСПб. — Надеемся, что Рособрнадзор всё же представит разъяснения и конкретизирует свою позицию».

Сообщается, что университет в настоящее время готовит новое заявление на предоставление лицензии и «готов учесть конкретные замечания регулятора, если таковые поступят».

«Университет по-прежнему надеется на получение лицензии в срок. С нашей стороны для этого будет сделано все необходимое», — заключают в вузе.

Как передавало ИА REGNUM, в 2016 году Рособрнадзор обнаружил в Европейском университете нарушения в ходе образовательной деятельности. В марте 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по требованию Рособрнадзора аннулировал лицензии вуза.

В ЕУСПб отвергают претензии ведомства. Университет обжаловал решение арбитража в апелляционном порядке и предпринял другие усилия по сохранению лицензии, однако это не привело к успеху.

В июле 2017 года ЕУСПб решил отказаться от усилий по сохранению своей лицензии на образовательную деятельность и сосредоточиться на оформлении новых разрешительных документов, однако и здесь пока не преуспел.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учреждён в 1994 году при активной поддержке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и начал свою работу в 1996 году. В вузе обучается порядка 250 человек на пяти факультетах экономического и гуманитарного профиля.