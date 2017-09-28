Вашингтон, 28 сентября, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Международный валютный фонд выставил очередные условия, при выполнении которых Украина может рассчитывать на получение очередного транша финансовой помощи. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Уильям Мюррей на регулярном брифинге для журналистов.

МВФ требует от Украины проведения пенсионной реформы, которая повысит пенсионный возраст

По словам Мюррея, Украина получит очередной транш финансовой помощи только при имплементации пенсионной реформы. Представитель МВФ назвал этот вопрос критически важным для завершения четвертого обзора экономического состояния Украины в рамках программы МВФ. Только после этого она сможет рассчитывать на новый транш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 году начался экономический кризис. Одновременно с этим официальный Киев продолжил брать кредиты у МВФ, соглашаясь на реформы, которые диктует фонд.

В свою очередь, МВФ требует от Украины проведения пенсионной реформы, которая повысит пенсионный возраст.