Симферополь, 28 сентября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа может открыться во второй половине дня 29 сентября, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

Напомним, работу переправы остановили с 23:00 25 сентября из-за ухудшения погодных условий и резкого усиления ветра.

Сообщается, что на 14:00 28 сентября в порту «Кавказ» на трех накопительных терминалах ожидают парома 83 автобуса, 80 грузовых фур, 116 «Газелей» и 335 легковых автомобилей.

Руководство компании-оператора «Морская дирекция» обратилось к водителям с просьбой воздержаться до второй половины дня 29 сентября от приезда на паромную переправу.

В связи с сильным ветром в Крыму и южных регионах России было объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Новороссийске сильными порывами ветра были повалены несколько деревьев и остановочных комплексов.