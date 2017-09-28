Москва, 28 сентября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Решение Симферопольского суда, осудившего журналиста Николая Семену за призывы к блокаде, полностью оправдано и соответствует общемировому законодательству. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом во время брифинга 28 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Судейская мантия

«Призыв к блокаде, который полностью противозаконен с точки зрения общемирового законодательства. Во многих документах, под которыми стоят подписи ведущих мировых стран, призывы к блокаде либо блокада приравнены к акту терроризма», — заявила Захарова.

«Этот призыв к блокаде своих же земляков в Госдепе вообще не заметили, никого он не смутил. Как будто этого и не было. А вот вердикт, который, как полагают многие эксперты, весьма мягок, — такое впечатление, что даже расстроил наших партнёров, так как не позволил дополнительно сделать заявление по поводу тяжести наказания», — указала она.

Она добавила, что если бы аналогичная ситуация произошла в США, — например, к блокаде призвали бы какой-либо штат или группу населения, — никакого условного срока не было. «Срок был бы реальный и очень большой», — уверена она.

«В очередной раз мы видим пример систематических попыток США вмешиваться в наши внутренние дела, указывать судам, диктовать, что и как делать. Почему в США считают это допустимым, понять сложно», — резюмировала Захарова.

Напомним, что журналист Николай Семена был условно осуждён Симферопольским судом на 2,5 года за то, что в статье на сайте «Радио Свободы» призывал к блокаде полуострова с применением силы наподобие энергетической блокады в 2015 году.

В ответ на это Государственный департамент США призвал власти «оккупированного» Крыма отменить приговор Семене и позволить ему возобновить работу в качестве журналиста.