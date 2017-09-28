Пхеньян, 28 сентября, 2017, 19:08 — ИА Регнум. В КНДР около 4,7 млн добровольцев вызвались вступить в ряды Корейской народной армии, 28 сентября сообщает The Economic Times со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Roman Harak Лица КНДР

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Несколько миллионов «студентов и рабочих», включая 1 млн 220 тыс. женщин, откликнулись на призыв властей страны вступить в ряды Корейской народной армии.

Напомним, 22 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа в ООН, поскольку глава Белого дома пригрозил «полностью уничтожить Северную Корею».

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Лидер КНДР назвал Трампа «психически ненормальным» и заявил, что Пхеньян готов дать ответ «на самом высоком уровне». 26 сентября Трамп заявил, что любой военный сценарий США в отношении КНДР приведёт к полному разгрому Северной Кореи.