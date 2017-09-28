Тирасполь, 28 сентября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Общественная палата Приднестровья и целый ряд общественных организаций республики поддержали обращение приднестровских властей в ООН с призывом придать ПМР специальный статус наблюдателя при ООН, создать рабочую группу по молдавско-приднестровскому конфликту и принять резолюцию о нарушении Молдавией прав приднестровцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, общественники также выразили обеспокоенность усилившимся давлением на миротворческую миссию на Днестре, реализуемую под эгидой России, и попытками Кишинева «разморозить» молдавско-приднестровский конфликт.

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По словам главы МИД ПМР Виталия Игнатьева, выступившего перед общественниками, позицию Приднестровья по основным направлениям переговорной повестки разделяет Россия. «Но в текущей ситуации ПМР и РФ не могут применить весь комплекс мер для нормализации ситуации за столом переговоров, так как сами переговоры фактически заблокированы одним из участников переговоров», — отметил он.

В таких условиях, говорит дипломат, находиться в состоянии наблюдателя и ограничиваться констатацией фактов приднестровская сторона не может. Необходим поиск дополнительных мер, которые позволят нормализовать обстановку в переговорах и в целом вокруг Приднестровья. Игнатьев считает, что обращение в ООН может позволить вывести переговорный процесс из тупика и защитить права и свободы граждан ПМР.

«Народ Приднестровья создавал и защищал своё государство, чтобы все народности, проживающие на приднестровской земле, были защищены от унижений, оскорблений и преследований по национальному признаку. Свободно развивали свой язык и культуру. Обращение в ООН о придании особого статуса Приднестровью приблизит наше государство к признанию», — отмечается в обращении приднестровской общественной организации «Союз Память»,

В тексте документа, который цитирует ИА «Новости Приднестровья», говорится о недопустимости изменения формата миротворческой операции на Днестре."Любое изменение в миротворческой миссии приведет к непредсказуемым, катастрофическим последствиям», — уверены общественники.

Общественная организация «Объединение участников боевых действий города Бендеры «Боевые братья» также выступила с заявлением против изменения существующего формата миротворческой операции и вывода с территории Приднестровья российских военных и вооружений. «Эти популистские заявления носят опасный провокационный характер, они не учитывают ни историю, ни объективные реалии сегодняшнего дня, полностью игнорируют договорно-правовые основы функционирования миротворческой операции. Их цель — дестабилизировать ситуацию в зоне безопасности, дискредитировать Россию и выдавить её из Приднестровья для последующего размораживания молдавско-приднестровского конфликта», — говорится в документе.

«Незыблемость существующего формата миротворческой операции доказана на деле. Ведь военные угрозы для Приднестровья не исчезли. Ранее президент Украины Петр Порошенко с высокой трибуны в Румынии выступил с инициативой о размораживании молдо-приднестровского конфликта. В последнее время военные Молдовы провели порядка семи учений недалеко от Зоны безопасности. В них участвовали также военнослужащие США и стран НАТО. Сегодня противоречия между Тирасполем и Кишиневом существуют и даже усугубляются. И Молдова, и Украина уже имеют опыт применения вооруженных сил против мирного населения», — подчеркнули в организации.

Общественники обеспокоены и «рекомендациями» молдавских общественных деятелей о выходе из базовых соглашений 1992 года о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта. «Вопрос о выводе российских войск поднимается регулярно молдавской стороной. Но в таком формате, как они сейчас подняли, они никогда не выступали ещё. Они официально призывают отменить те соглашения 1992 года, которые прекратили войну. Нужно учесть, что в Молдове сейчас безвластие: президент одно говорит, решение принимает другое, непонятно кому подчиняются вооружённые силы. И в этом безвластии опять не выяснишь, кто примет решение, и будут провокации», — отметил заместитель председателя Общественной палаты ПМР Павел Кузнецов.

Представители общественных объединений намерены обратиться ко всем жителям Приднестровья с призывом активно выступить против эскалации конфликта на Днестре. Также рассматривается возможность организации сбора подписей за сохранение действующего формата миротворческой операции. «Такие встречи планируем провести во всех городах и районах с привлечением всей общественности», — подчеркнул Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Молдавия обратилась в ООН с призывом включить в повестку Генассамблеи ООН вопроса о выводе войск России, обеспечивающих мир в Приднестровье.

В России эту инициативу Молдавии осудили, назвав «недружественной». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что те, кто добивается вывода из Приднестровья российских военных, фактически выступают за возобновление военных действий на Днестре.

Приднестровье в свою очередь выступило с ответной инициативой — обратиться в ООН с просьбой о придании ПМР статуса наблюдателя. В обращении в ООН руководство Приднестровья также просит всемирную организацию обратить внимание на нарушение прав и интересов жителей республики со стороны Молдавии и создать на площадке ООН рабочую группу по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта.