Москва, 28 сентября, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Никаких случаев захвата в плен российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор и в других регионах Сирии не отмечено, сообщил 28 сентября журналистам представитель Минобороны России.

Минобороны России Российские военнослужащие в Сирии

Все российские военнослужащие в Сирийской Арабской Республике живы, здоровы и продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Никаких случаев потерь или захвата в плен военнослужащих России не было, уточнил представитель российского военного ведомства.

Напомним, 28 сентября Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом информационного агентства «Амак», подконтрольного «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил о смерти в бою с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одного российского военнослужащего и взятии ими в плен ещё двоих военных РФ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе сирийского города Дейр-эз-Зор продолжаются интенсивные бои за последний крупный анклав террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Минобороны России и МИД РФ ранее сообщили о прямой военной поддержке, оказываемой террористам в этом сирийском регионе спецназом США.