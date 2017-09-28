Ново-Огарево, Московская область, 28 сентября, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Президент Гвинеи Альфа Конде поблагодарил президента России Владимир Путина за помощь, которая была оказана в борьбе с лихорадкой Эбола, сообщает пресс-служба Кремля 28 сентября.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Альфой Конде

Конде отметил, что Россия оказалась одной из первых стран, которая оказала помощь в преодолении последствий лихорадки.

«Российская Федерация также открыла кризисный центр, который позволяет вести исследования в области борьбы с лихорадкой Эбола на территории нашей страны», — сказал президент Гвинеи.

Конде выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран в области здравоохранения будет нарастать.

Напомним, что в 2014 году Россия направила в Гвинею специалистов и 150 тонн медицинского оборудования для преодоления лихорадки Эбола.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2017 года Всемирный банк выпустил облигации в поддержку развивающихся стран, в которых может возникнуть лихорадка Эбола. Доход от первого выпуска облигаций будет потрачен на борьбу с такими заболеваниями, как грипп, от второго — против вспышек филовирусных инфекций (в частности, лихорадки Эбола).