Ярославль, 28 сентября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную Думу законопроект, призванный поддержать ФК «Шинник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Губернатор просит поддержать предприятия, которые, в свою очередь, подержат «Шинник»

В частности, глава региона предлагает продлить налоговые льготы для предприятий — спонсоров футбольного клуба «Шинник» на 2018 год. В их числе — НПО «Сатурн», Ярославский радиозавод, «Ярославльводоканал».

«В текущем году благодаря действующему закону «Шинник» получил от ярославских предприятий помощь в размере 200 миллионов рублей. Это позволило не только сохранить один из старейших спортивных клубов нашей области, но и оздоровить в нем финансовую ситуацию. В частности, кредиторская задолженность уменьшилась на 20 миллионов рублей. Ожидается, что если действие льгот по налогу на имущество для предприятий, оказывающих спонсорскую помощь, сохранится, то в следующем году размер поступлений будет не меньше», — рассказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Сорокин.

Руководитель департамента также отметил, что бюджет клуба — один из самых скромных во всей Футбольной национальной лиге. Вопрос о продлении льгот предстоит решить депутатам областной Думы.