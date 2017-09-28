Киев, 28 сентября, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области, проходящий по уголовному делу о незаконном пересечении границы Украины, Михаил Саакашвили живет в своей квартире в Киеве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 28 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Саакашвили прокомментировал слова главы украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша о том, что власти поступили слишком мягко, когда пустили политика на территорию Украины 10 сентября.

«Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве, и если ты такой смелый, в следующий раз, когда уедешь за очередным инструктажем в СБУ, приходи и сюда, я недалеко», — написал Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября секретарь бывшего президента Грузии Саакашвили сказала, что политик прибыл в Киев. В этот день в Киеве прошел брифинг с участием бывшего президента Грузии, на котором поднимался вопрос обжалования указа президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили намерен выступить со своими требованиями в Киеве.

Напомним, 17 сентября, после прорыва с дракой и скандалом через польско-украинскую границу 10 сентября, Саакашвили заявил, что примет участие в гражданской акции 17 октября, на которой активисты намерены выдвинуть три требования: «создания антикоррупционных судов, отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового избирательного закона».