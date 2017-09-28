Москва, 28 сентября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Минкомсвязь и операторы связи обсуждают возможность блокировки звонков «телефонных террористов» при так называемой подмене номера, сообщил журналистам министр Николай Никифоров.

FailedImitator Телефон

«Мы одновременно с операторами связи думаем о том, как техническими мерами предусмотреть запрет установления связи в случае, если есть подозрение, что происходит так называемая подмена номера», — сказал Никифоров.

По его словам, телефонные террористы используют многоступенчатую систему при звонке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, волна ложных телефонных звонков о минировании началась в России 11 сентября. По данным экстренных служб, телефонный терроризм затронул более ста городов страны. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.