Москва, 28 сентября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В ближайшие несколько суток в Москве вероятен первый снегопад, особенно в ночные и утренние часы, сообщает 28 сентября газета «Известия» со ссылкой на заявление руководства Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

Выпадение первого снега в российской столице может состояться в ближайшие пятницу и субботу. На эти дни уже прогнозируются осадки, а температура воздуха уже достаточно низкая.

Особенно это касается ночных и утренних часов. Совпадение низких температур с осадками делает возможными первые мокрые снегопады, хотя и нельзя их спрогнозировать точно.

По информации Росгидромета, первые числа октября будут сопровождать осадки, ветер и влажность. При этом не исключено, что волны холода будут сменяться потеплениями.