Минск, 28 сентября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Приезд в Минск множества европейских кардиналов и епископов — это знак особого уважения к верующим — католикам Белоруссии, заявил сегодня, 28 сентября, президент республики Александр Лукашенко. Такое заявление белорусский лидер сделал во время встречи с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы

Лукашенко считает, что приезд представителей католической церкви говорит о признании «политики мира и согласия», которую Белоруссия проводит и внутри страны, и на международном уровне. Само по себе проведение заседания Совета епископских конференций Европы в Минске символично, потому как в 2017 году «отмечается 500-летие издания белорусским просветителем и гуманистом Франциском Скориной первой печатной книги на старобелорусском языке», заявил президент республики.

Отметим, что под «старобелорусским языком» в современной официальной историографии подразумевается язык Великого Княжества Литовского, на котором издавал книги Франциск Скорина, велось делопроизводство в ВКЛ и был написан Статут княжества. Сам же Скорина считал, что осуществляет книгопечатание на русском языке, и одно из своих изданий назвал «Библия руска». В Статуте ВКЛ 1588 года также указывается на русский язык:

«А писаръ земъский маеть по-руску литерами и словы рускими вси листы, выписы и позвы писати, а не иншимъ езыкомъ и словы».

По мнению ряда исследователей, язык Статута 1588 года можно охарактеризовать как «западнорусский письменный язык», а язык книг Скорины — церковнославянский с большим включением диалектизмов, характерных для говоров Западной Руси.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы

Активизацию отношений между Белоруссией и католической церковью прокомментировал шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский:

«В первую очередь, возросшая роль Католической церкви в Белоруссии — это заслуга митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. За несколько последних лет, будучи правящим архиереем, он смог добиться многого в отношениях между государством и Костелом. Кондрусевич очень активен, не стесняется возвышать свой голос и идти против чиновников в тех случаях, когда, по его мнению, в республике ущемляются права католиков, да и не только их, а христиан в целом. Конечно, ничего подобного не случилось бы и без ответного движения Минска навстречу Костелу».

Он напомнил, что еще сравнительно недавно отношения между католической церковью и государством невозможно было назвать теплыми: Минск смотрел на Костел как на «агентов влияния Польши». Ситуация стала меняться после начала кризиса на Украине. Тогда в Белоруссии побывал государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, а в 2016 году президента Лукашенко в Ватикане принял папа Римский Франциск. После чего белорусский лидер постоянно комплиментарно говорит как о понтифике, так и католической церкви, ее публичной деятельности.

Всё дело в том, что у Святого престола есть своя политическая карта или свой политический глобус. Так, на карте Евросоюза в частности и Запада в целом Белоруссию воспринимают как «последнюю диктатуру в Европе». Однако для Костела республика — это центр сборки западного и восточного крыла старого континента, отметил эксперт.

«То, что сегодня Минск принимает у себя Совет епископских конференций Европы — безусловно, не просто достижение митрополита Кондрусевича и белорусских властей, это еще и вызов, который Католическая церковь бросает светским политикам ЕС. Святой престол таким образом дает понять, что Белоруссия является Европой ничуть не меньшей, чем западноевропейские страны. А это значит, что у Католической церкви есть свое геополитическое видение и свой геополитический проект, в котором Минску отводится некое место», — заключил Станислав Стремидловский.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко сегодня также заявил, что Белоруссия является географическим центром Европы, где вместе живут представители разных религий, «оказывая влияние на формирование белорусской нации». Разнообразие религий в республике укрепляет взаимопонимание и уважение, а белорусская система неконфликтных отношений на всех уровнях должна стать примером и для других стран, заявил Лукашенко. По его мнению, именно Минск должен стать переговорной площадкой для решения различных конфликтов, так как многие страны сегодня переживают духовный кризис, что опаснее любых экономических вызовов.

Лукашенко предложил провести встречу папы Римского Франциска с предстоятелем РПЦ, патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Минске. По словам главы республики, в 2016 году такая встреча уже проходила на Кубе, теперь главам католической и российской православной церкви стоило бы встретиться в столице Белоруссии.