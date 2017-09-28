Рига, 28 сентября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Лесная поляна в районе адажского военного полигона усеяна мусором — пластиковые бутылки, пакеты от еды солдат НАТО, бумага. Все это сфотографировала жительница Адажи и опубликовала в социальной сети Facebook.

U.S. Army Europe Учения НАТО

«Район адажского полигона! Обратите внимание, что пакеты натовские! Свиньи, а не люди», — подписала свое фото женщина.

Эта публикация вызвала резонанс среди пользователей Facebook. Большинство пользователей поддержали женщину и стали нелестно высказываться в сторону солдат НАТО. Также местные жители переживают за свой лес.

«Да, я тоже видела в адажском лесу кучи банок и упаковок явно от армейского пайка. И лес весь разворотили, просто сердце болит», — пишет другая жительница Адажи.

Напомним, полигон в Адажи является крупнейшим в Латвии. Здесь регулярно проводятся учения НАТО и местных вооруженных сил.

Читайте также: Танк НАТО в Латвии целился в автомобиль с женщиной и детьми