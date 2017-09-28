Москва, 28 сентября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Очередной рекордной выработкой встретили российские атомщики свой профессиональный праздник — День работника атомной промышленности.

Советский плакат «Родине — новые миллионы киловатт!»

Как сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», к 28 сентября энергоблоки АЭС России (филиалы концерна «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома») выработали 148,4 млрд кВтч электроэнергии.

Это более чем на 2,5 млрд кВтч больше баланса ФСТ, который составляет 145,8 млрд кВтч. Отметим, что к этому же дню в 2016 году было выработано порядка 138,3 млрд кВтч электроэнергии. Таким образом, к Дню атомщика АЭС России выработали рекордное за всю историю существования российской атомной энергетики количество электроэнергии.

К концу текущего года выработка электроэнергии российскими АЭС может достичь очередного рекорда, превысив плановые показатели ФАС и достижение 2016 года — выработку в 196,366 млрд кВтч.