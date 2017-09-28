Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко призвал руководство города не поддаваться на провокации и «мелкий политический шантаж» оппозиционера Алексея Навального, пообещавшего провести несанкционированную акцию в центре северной столицы. О заявлении Тетердинко 28 сентября сообщила ИА REGNUM пресс-служба городских единороссов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

«Угрожая проведением несанкционированной акции на Дворцовой площади, Навальный ставит себя в заведомо проигрышное положение. Никто не будет одобрять вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий», — заявил Тетердинко.

Он отметил, что сторонникам Навального власти предложили площадку для проведения своей акции в рамках закона, «но следовать закону, очевидно, не в его стиле».

Напомним, Алексей Навальный сообщил о том, что собирается подать заявку на проведение митинга 7 октября на Марсовом поле и пожаловался, что Смольный не хочет согласовывать ему акции в центре города, предлагая площадки на периферии.

«Если администрация снова незаконно отказывает нам, то я просто приезжаю и провожу свою встречу на Дворцовой площади. А после неё — мирное шествие», — недвусмысленно предупредил Навальный.

В ответ на это Александр Тетердинко напомнил, что две предыдущие несанкционировванные акции сторонников оппозиционера — в марте и в июне текущего года — окончились массовыми задержаниями нарушителей.

«В данном случае Навальный действует как провокатор, и к чему могут привести такие провокации, мы уже видели, в том числе и на улицах северной столицы», — добавил петербургский парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко запретил «гайд-парк» на Марсовом поле после ряда протестных акций 2017 года. Марсово поле было единственной точкой в центре города, где были разрешены акции небольшой численности без согласования с властями.

По словам губернатора, это решение объясняется тем, что, «помимо проведения на Марсовом поле несогласованных мероприятий, ряд граждан и общественных объединений <…> стали собирать на своих мероприятиях значительно большее предусмотренного законом Санкт-Петербурга количество участников». Напомним, формат «гайд-парка» ограничивает максимальное число участников акций, на которые не надо запрашивать разрешения властей, цифрой в 200 человек.

Как отметил Полтавченко, одной из причин решения стали события 26 марта и 12 июня 2017 года, когда на несанкционированных акциях сторонников Навального на Марсовом поле сотрудники полиции провели массовые задержания участников.