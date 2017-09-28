Нарьян-Мар, 28 сентября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Игорь Кошин сегодня, 28 сентября, объявил о своей отставке. Президент Владимир Путин эту отставку принял. За три года, что Кошин занимал свой пост, в регионе выросли инвестиции, активизировалось строительство дорог. Однако, как отмечают наблюдатели, следящие за развитием округа, предпринятых действий оказалось недостаточно даже на начальном этапе. Чего не хватает этому северному региону, и какие проблемы придется решать вновь назначенному врио губернатора Александру Цыбульскому?

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Цыбульским

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Большая часть Ненецкого автономного округа расположена за Полярным кругом, на севере Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, которая обладает значительными разведанными запасами и прогнозными ресурсами нефти и газа. Так, по запасам нефти, провинция занимает 4-е место в России.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Чупров, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ненецком автономном округе, трендом последних трех лет развития региона была попытка уйти от прямой нефтяной зависимости.

«Более 90% доходов региона зависят от нефтяной отрасли. Игорь Кошин старался изменить сложившуюся систему, однако не так активно, как хотелось бы. Правительство региона инициировало точечные акции, которые кардинально не решали проблему», — отметил Валерий Чупров.

Проблемы Ненецкого автономного округа очевидны и вытекают из его удаленного географического положения и тяжелых климатических условий, считает собеседник ИА REGNUM.

«Чтобы экономика сама по себе развивалась на такой территории, нужна дешевая электроэнергия и дорожная инфраструктура. Однако в некоторых поселках НАО стоимость одного кВт/ч доходит до 40 рублей. О каком развитии бизнеса может идти речь?»

Валерий Чупров уверен, что принятое президентом России решение о новом руководителе региона, прежде всего, основывалось на имеющемся у замглавы Минэкономразвития Александра Цыбульского опыте и мнении касательно перспектив российской Арктической зоны.

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Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, на международном форуме «Арктика — территория диалога», который прошел в марте 2017 года в Архангельске, Александр Цыбульский отмечал, что главными проблемами развития Арктической зоны РФ являются инфраструктурные ограничения и затрудненное развитие малого и среднего бизнеса:

«Сегодня мы пытаемся развивать Арктику в конкурентных условиях, ведь это не только кладовая ресурсов, но и территория развития проектов. Для России Арктика — уникальная территория, на которой рассредоточенно живут 2,5 миллиона человек. Только крупными проектами Арктика жить не сможет. Малый и средний бизнес развиваются тут хуже из-за больших издержек и конкуренции, и именно эти затруднения мы должны устранить», — говорил тогда замглавы Минэкономразвития.

Александр Цыбульский также отмечал, что издержки бизнеса снизятся благодаря выстраиванию опорных зон в российской Арктике. Напомним, в сентябре 2017 года Арктическая зона РФ была разделена на экономические опорные зоны в рамках новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Всего опорных зон в Арктике будет восемь, одной из них станет Ненецкая.

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Как опорную зону Ненецкий автономный округ ждет серьезная транспортная модернизация. Будет реализован проект автодороги Нарьян-Мар — Усинск. Огромную роль в преобразовании экономики округа будут играть железнодорожные транспортные коридоры Белкомур и Баренцкомур, которые обеспечат трансконтинентальную связь портов Белого, Баренцева и Карского морей с портами Тихого океана, определят новые направления выхода сырьевых регионов Урала и Сибири на рынки Западной Европы и Северной Америки, способствуют формированию новых минерально-сырьевых потоков.

Для развития экспорта увеличатся портовые мощности НАО: будет модернизирован морской порт поселка Амдерма и построен порт-хаб Индига. Последний станет глубоководным, незамерзающим и выведет округ на маршруты Севморпути.

Предполагается, что поселок Амдерма станет одним из важнейших стратегических транспортных узлов на арктическом побережье. Аэродром в Амдерме планируется восстановить и использовать для авиационного обеспечения при освоении континентального шельфа.

В целом вся вновь созданная транспортная сеть Ненецкой опорной зоны поможет отечественным разработкам на шельфе и упростит многие задачи. По подсчетам авторов программы, в результате развития округа доходы населения возрастут в 3,5 раза. Именно эти цифры предстоит претворить в реальность новому главе НАО Александру Цыбульскому.