Ярославль, 28 сентября, 2017, 16:47 — ИА Регнум. В Ярославскую областную Думу внесен проект закона о прямых выборах мэра Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор закона, депутат регионального парламента Сергей Балабаев.

Yarregion.ru Ярославцы могут выбирать губернатора, но не мэра

В июне 2015 депутаты муниципалитета отменили прямые выборы мэра. Отныне кандидатов на пост мэра рассматривает специальная комиссия, одобренные ей кандидатуры выносятся на голосование депутатов муниципалитета.

Депутат облдумы Сергей Балабаев в шестой раз предлагает принять закон о прямых выборах мэра.

«Соцопросы показали, что 70% россиян положительно относятся к прямым выборам мэров. Я надеюсь, что эта попытка будет удачной, поскольку рассчитываю на помощь губернатора. Мне кажется, что избранный прямым голосованием губернатор должен поддержать прямые выборы мэра. Мне этот вопрос задавали неоднократно избиратели, когда я баллотировался в губернаторы. И в самом деле, нам доверяют выбрать президента, депутатов, губернатора, а почему мы не можем справиться с избранием мэра», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной Думы Сергей Балабаев.

Законопроект должен пройти ведомственный комитет облдумы, и если он будет там одобрен, то его вынесут на рассмотрение депутатов. Самое меньшее время, за которое проект может пройти путь от внесения до голосования — один месяц.