Воронеж, 28 сентября, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В воронежском областном доме журналистов состоялся круглый стол на тему «Государственно-частное партнерство как способ оздоровления сферы ЖКХ». Как сообщает пресс-служба ООО «РВК-Воронеж», в его работе приняли участие депутаты городской и Областной думы, руководство ООО «РВК-Воронеж», представители администрации городского округа город Воронеж и муниципалитетов, имеющих опыт концессионных соглашений в различных сферах.

Пресс-служба «Росводоканал Воронеж» «Росводоканал Воронеж» поделился опытом государственно-частного партнерства

Участники мероприятия обсудили вопросы формирования практики государственно-частного партнёрства в России. По словам генерального директора ООО «РВК-Воронеж» Олега Николаенко, основная проблема заключается в отсутствии у инвестора чётких гарантий со стороны государства.

«Концессионное соглашение ООО «РВК-Воронеж» — это первая практика концессии в сфере водоснабжения в России. В этом направлении с 2012 года мы прошли непростой путь. Несмотря на высокую социальную составляющую, банки выдают кредиты только под проекты с гарантированным возвратом вложенных средств. А у идущего в сферу ЖКХ на условиях государственно-частного партнёрства инвестора, уверенности в стабильном возврате вложений нет», — отметил Олег Николаенко.

В ходе круглого стола звучали мнения об успешности проектов, реализуемых в регионе ООО «РВК-Воронеж». При этом, в качестве примера приводилась практика и соседних регионов. В частности, в Тамбовской области сегодня только в сфере теплоснабжения насчитывается 166 концессионных соглашений.

«В Тамбове это поставлено на поток. Но главное — в этих концессиях есть федеральные средства. Кроме того, в поддержку инвестора выступает Фонд содействия реформированию системы ЖКХ», — сообщил присутствующим руководитель управления главы городской администрации Игорь Лотков.

По мнению генерального директора «Росводоканал Воронеж», такая схема приемлема для реализации и на территории Воронежской области.

«Продвигая концессию в малые города и муниципальные районы, мы принимаем во внимание не только состояние системы водоснабжения, но и платежеспособность потребителей. Чтобы привлечение дополнительных финансовых ресурсов не создавало нагрузки на тариф, необходимую разницу возможно компенсировать за счёт участия в федеральных и региональных целевых программах», — рассказал Олег Николаенко.

Стоит упомянуть, что несмотря на существующие проблемы в водоснабжении города, участники встречи в качестве сильных сторон деятельности воронежского водоканала отметили ориентированность на потребителя, нацеленность на результат и способность к конструктивному диалогу.

«Кроме чётких показателей, обозначенных в концессионном соглашении, своей главной задачей мы видим создание комфортных условий для горожан. И то, как оценивают воронежцы нашу работу, является для нас одним из самых важных ориентиров дальнейшего развития», — подчеркнул Олег Николаенко.

На встрече прозвучал ещё один непростой вопрос, с которым сталкивается инвестор, идущий по пути ГЧП. Участники совещания обозначили его как поиск разумного компромисса между необходимостью возврата вложенных средств и исполнения социальных обязательств перед потребителями.

«Нам нужны добросовестные концессионеры, не создающие социального напряжения в регионе и выполняющие свои обязательства по концессионному соглашению. Иными словами — государство решает свои задачи, частный бизнес — свои. Деятельность РВК-Воронеж — это позитивный пример, основанный на партнерстве и конструктивном подходе с обеих сторон», — отметил депутат Воронежской городской думы, председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев.

При обсуждении расширения ГЧП в сфере ЖКХ участники круглого стола сошлись во мнении о необходимости создания привлекательных условий для возможных инвесторов: будь то законодательные инициативы, касающиеся тарифного регулирования, или различные формы государственной поддержки. В этом случае государственно-частное партнёрство в сфере ЖКХ получит новый импульс к развитию и будет способствовать оздоровлению одного из крупнейших секторов экономики страны.