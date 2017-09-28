Москва, 28 сентября, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян поблагодарил всех армянских болельщиков, которые пришли поддержать его в матче против ЦСКА в Москве.

Станислав Ведмидь Генрих Мхитарян

«Видел много армянских флагов. Спасибо всем армянам, которые пришли на матч и поддерживали меня. Надеюсь, мой гол порадовал их. Я постараюсь продолжать в том же духе», — сказал Мхитарян в интервью championat.com.

Он также отметил, что очень рад, что провёл 50-й матч за «МЮ»: «Рад, что сумел забить, но самое главное это то, что мы добились важной победы. Три очка, добытых сегодня, нам сильно пригодятся в турнирной борьбе в группе».

Ранее на пред матчевой пресс-конференции в Москве армянский футболист вспомнил, что в прошлом сезоне они играли против «Ростова» в Ростове, где было приятно видеть армянских болельщиков с армянскими флагами.

«Надеюсь, что завтра [27 сентября] тоже будут армяне на стадионе и будут меня поддерживать. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы сыграть хорошо и может забить гол», — сказал Мхитарян.

Так оно и получилось. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил четвёртый гол своей команды, а также на 18-й минуте заработал пенальти, который уверенно реализовал Антони Марсьяль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась в Москве 27 сентября завершилась со счётом 1:4.

Манкунианцы вышли вперёд на четвёртой минуте матча. Подачу с фланга замкнул нападающий Ромелу Лукаку.

На 18-й минуте в штрафной ЦСКА упал Генрих Мхитарян, за что шведский арбитр Юнас Эрикссон назначил пенальти. Антони Марсьяль уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

На 26-й минуте Ромелу Лукаку сделал дубль после грубой ошибки Василия Березуцкого, а на 57-й минуте Мхитарян забил четвёртый гол «МЮ».

ЦСКА удалось забить «гол престижа» на 90-й минуте матча. Отличился вышедший на замену полузащитник Константин Кучаев.

Таким образом, после двух туров «МЮ» набрал шесть очков. В активе ЦСКА по-прежнему три очка.