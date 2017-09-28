Ярославль, 28 сентября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Песня Дениса Майданова «Моя Ярославия» не может стать гимном Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Денис Майданов

Впервые песня «Моя Ярославия» прозвучала неделю назад на Советской площади в рамках концерта, посвященного окончанию реконструкции зоны ЮНЕСКО. В этот же день вступал в должность избранный губернатор региона Дмитрий Миронов.

А спустя неделю премьера студийной записи песни состоялась в эфире проправительственного «Первого Ярославского» телеканала.

Тележурналисты спросили у жителей региона: может ли эта песня претендовать на звание гимна Ярославской области? Как утверждает шеф-редактор информационной службы Иван Уваров, в акции приняли участие около тысячи ярославцев и большинство — 68% телезрителей — проголосовали за то, чтобы песня «Моя Ярославия» стала гимном региона.

Ярославцы восприняли это как агитационную артподготовку для узаконивания этой песни в качестве гимна.

«В Уставе Ярославской области есть герб, флаг, но гимна нет. Конечно, можно ввести поправку в основной закон региона. Но потом надо будет объявить открытый конкурс, создать комиссию, которая будет оценивать гимны. После этого выставить их на публичное слушанье. Вот так голосованием ярославцев гимны не принимаются. Текст мне понравился, но сама песня — обычная попса. Гимн должен быть серьёзным», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

Не очень высокими шансы песни Майданова стать гимном оценил композитор Андрей Комаров. Он 25 лет назад написал «Песню о Ярославле», которая долгое время звучит на множестве официальных мероприятиях. Ее практически считали неофициальным гимном города.

«Я написал эту песню, но никогда не позиционировал ее как гимн. Я вообще не фанат гимнов. Всем, кто озабочен созданием гимна области, хочу сказать, что у нас в регионе проблем хватает, не до гимнов сейчас. Но если рассматривать песню Майданова, то это прозаичная одноразовая песня, которая не имеет монументальности и серьезности гимна. Это может подтвердить любой серьезный музыкант», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Комаров.

В этом году два города — Ярославль и Ростов — приняли гимны городов. Ярославлю для этого потребовалось менять Устав города.

Гимном города стала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Город-князь». Эту песню предлагали в качестве гимна, проводился интернет-опрос общественного мнения. Ярославцы сначала высказались против, но в последнюю ночь голосования результаты кардинально поменялись: большинство проголосовало за эту песню. Это вызвало негодование жителей, которые заподозрили мэрию в накрутке голосов. Но песня стала рассматриваться как официальный и единственный кандидат. Ее утвердили с двух попыток, без соревнования с другими гимнами.

В Ростове подошли к выбору гимна демократичнее. Мэрия объявила конкурс. Кроме этого, администрация спрашивала у жителей Ростова, что они хотели бы услышать в гимне своего города. Ростовцы ответили, что желают найти в тексте отражение слов о том, что город великий и красивый, что он является родиной Сергия Радонежского, что в этом городе приятно жить людям и в него приятно приезжать туристам. В конкурсе приняло участие 8 человек, которые представили 11 вариантов гимна. Победителем стал советник главы города Волжский Волгоградской области Евгений Крюков. Он является автором трех десятков гимнов российских городов. Крюков вписан в Книгу рекордов России как автор самого большого количества официальных гимнов.