Минск, 28 сентября, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Белоруссия хочет, как можно скорее провести либерализацию своей экономики. Так, председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко призвал депутатов быстрее работать нам проектами законов экономического блока. Уже через несколько месяцев должны быть внесены первые документы на рассмотрение. Об этом сегодня, 28 сентября, чиновник заявил на заседании Совета Палаты представителей.

Иван Шилов ИА REGNUM

В настоящее время в Палате представителей уже имеются документы, касающиеся борьбы с монополиями, а также по вопросам госзакупок, партнёрства государства и частного бизнеса, усовершенствования банковского законодательства. Спикер отметил, что учитывая последние установки президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу «раскрепощения и либерализации бизнеса», необходимо быстрее работать как над составлением бюджета, так и над законопроектами экономического блока.

«В ближайшие месяцы в Палату представителей депутатами будут внесены два проекта законов по вопросам инвестиций и приватизации», — заявил Андрейченко, добавив, что профильная комиссия должна особо внимательно отнестись ко всему пакету документов, чтобы законопроекты можно было скорее рассмотреть и принять.

По словам первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского, пакет документов, который направлен на развитие частного бизнеса, должен поменять предпринимательскую среду в стране. Матюшевский назвал эти документы «достаточно революционными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Василий Матюшевский представил на рассмотрение Лукашенко проект декрета «О развитии предпринимательства», который является основным документом по либерализации белорусской экономики. Задача этого документа состоит в том, чтобы уменьшить контроль бизнеса со стороны государства и увеличить его саморегулирование.

До 2020 года в Белоруссии хотят ввести запрет на повышение налоговых ставок и появление новых налогов. Помимо этого, планируется избавить бизнес от лишних административных барьеров. Также предусмотрено изменение порядка лицензирования организаций так, чтобы разрешения были обязательны только для экономической деятельности, которая связана с национальными интересами, правами, жизнью и здоровьем граждан, с влиянием на окружающую среду. Остальных же собираются освободить от необходимости лицензирования.

Напомним, что ряд белорусских политиков, чиновников уже давно пытается поставить Белоруссию на путь либерализации экономики. Однако население страны это вряд ли порадует, поскольку повлечет за собой сокращение государственных программ, которых в республике и так стало заметно меньше из-за кризиса, и повышение тарифов в различных сферах. Показателен пример 2011 года, когда начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономики Антон Долговечный пытался продавить такую идею: в рамках мер по либерализации экономики власти должны повысить тарифы на услуги ЖКХ и транспорта, после чего полностью ликвидировать перекрестное субсидирование, увеличить ставки по кредитам, а государство должно отказаться от регулирования цен и сократить финансирование госпрограмм. То есть либерализация белорусской экономики может пойти рука об руку с «шоковой терапией».

Учитывая крайне сложное социально-экономическое положение республики из-за кризиса, продолжающегося, по сути, с 2011 года, изменения экономики в либеральную сторону могут привести к тяжелым последствиям, а расплачиваться за них придется населению.