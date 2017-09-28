Кто «сдал» Литву России и открыл Турции дверь в Сирию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Повод для диалога: Путин открыл Эрдогану дверь в Сирию;
- «Сдались Кремлю»: департамент миграции Литвы обвинили в «службе Путину»;
- Здравая мысль: НАТО не планирует «замораживать» работу Совета с Россией;
- Вопреки Минским соглашениям: Киев перебросил под Донецк боевиков и технику;
- Кто следующий: отправлен в отставку глава Ненецкого автономного округа.