Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев («Единая Россия») решил напустить соколов на бакланов, которые, как считают некоторые чиновники, портят своими клювами крышу стадиона на Крестовском острове, образуя протечки.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Как сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM, Цивилев предложил вице-губернатору Игорю Албину, который первым пожаловался на коварных птиц, создать специальные пернатые отряды для отпугивания бакланов от стадиона «Санкт-Петербург», ранее получившего известность как «Зенит-Арена».

Парламентарий уверен, что такие меры позволят эффективно защитить объект от вредителей и сохранить бюджетные средства.

Речь идет о специальных отрядах сапсанов, которые по задумке должны решить проблему не только с бакланами, но и с чайками и другими видами птиц, которые могут нанести ущерб стадиону.

Едионоросс ссылается на опыт московского Кремля и аэропорта «Пулково».

"Там на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб их верные помощники — соколы-сапсаны», — пишет Алексей Цивилев в своем обращении.

Парламентарий добавляет, что сотрудники московского Кремля пытались с той же целью использовать звуковые отпугиватели, но они оказались неэффективными.

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Напомним, ранее Игорь Албин обвинил бакланов в протечках на «Зенит-Арене», заявив, что там неправильно работает защита от птиц.

«Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность (защитной) пленки», — говорил вице-губернатор. Впрочем, впоследствии он объявил, что это была шутка.

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Это не помешало «Крестовскому Баклану» завести официальный аккаунт в Twitter и в режиме онлайн передавать подробности того, как он поклевывает крышу многомиллиардного стадиона — «самой современной и технологичной ареной России, а, возможно, и всего мира».

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Тем временем петербургский футбольный клуб «Зенит» на одном из недавних матчей установил на пути к стадиону «Санкт-Петербург» указатели в виде бакланов. Об этом сообщалось на официальной странице клуба в Twitter.