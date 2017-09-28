Ереван, 28 сентября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Министр обороны Армении Виген Саргсян обсудил с заместителем министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности и восточной политики Бартошем Чихоцким вопросы армяно-польского сотрудничества в сфере обороны и военно-промышленной сфере, сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

mil.am Польская делегация во главе с Бартошем Чихоцким

Министр обороны Армении, говоря о нынешнем уровне двустороннего сотрудничества, отметил, что нет каких-либо препятствий для реализации направленных на развитие сотрудничества программ.

Бартош Чихоцкий в свою очередь отметил важность армяно-польского сотрудничества в оборонной сфере и сообщил о готовности польской стороны его активизировать.

«В ходе встречи стороны также обсудили вопросы региональной безопасности», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

27 сентября на встрече с журналистами в Ереване Бартош Чихоцкий заявил, что Польша предложила Армении новые военные технологии, ноу-хау, на основе которых польская сторона готова создать производство в Армении.

До прихода на дипломатическую службу, Чихоцкий занимал высокие должности в польских службах безопасности: был руководителем отдела международного сотрудничества Бюро национальной безопасности при президенте Польши, а затем советником руководителя Агентства внешней разведки Польши.

«Мы готовы представить [Армении] нашу продукцию, технологии. Будучи членом НАТО, Польша обязалась тратить 2% своего ВВП на оборону, и в Польше оборонная сфера переживает подъем.

Мы готовы предложить Армении технологии, рабочие места здесь в Армении и поделиться с Арменией моделью военной промышленности, которая станет важной составляющей вашего экономического развития и безопасности», — заявил польский чиновник.

Он также напомнил, что в оборонной сфере уже несколько лет работает польско-армянское предприятие: «Оно предлагает самые передовые технологии, которые готово производить здесь у вас, создавая для граждан Армении рабочие места, и на основе передачи вам ноу-хау и технологий, чего никто из наших конкурентов не предлагает», — цитирует Чихоцкого azatutyun.am.

Армения и Польша уже несколько лет сотрудничают в военно — промышленной сфере. В октябре 2014 года было открыто первое армяно-польское совместное военно-промышленное предприятие «Любава-Армения». Эта компания, основанная на базе Чаренцаванского станкостроительного завода, занимается модернизацией производственных объектов, производством современных технологий многофункциональной маскировки, а также выпускает шлемы, бронежилеты, маскировочные сети и прочее.

Еще раньше, в декабре 2013 года, появилось сообщение о том, что польская компания «Бумар Уабенды» должна модернизировать 84 танка Т-72 Вооруженных сил Армении, доведя их до уровня польских танков типа PT-72U. Даже указывалась стоимость сделки — 100 млн долларов. Эта информация, однако, впоследствии официально не подтвердилась.

По данным Национальной статистической службы Армении, товарооборот между двумя странами за первые семь месяцев текущего года составил всего 27,5 млн долларов, что на 0,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем армяно-польской торговли за период с января по июль текущего года составил 0,8% от всей внешней торговли Армении.