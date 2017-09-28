Калуга, 28 сентября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Калужская область экспортировала в Германию и Литву 961 тонну свежих лисичек, собранных с мая по сентябрь 2017 года в местных лесах. В указанные страны отправили 124 партии грибов. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Калужской области.

Лисички

Вся продукция соответствовала требованиям стран-импортеров. Отметим, в лисичках содержится большое количество витаминов группы В, РР, С, Е, и А. Богатый минеральный состав включает железо, кобальт, фтор, цинк, много кальция, калия, натрия, магния и меди. Считается, что данные грибы являются природным антибиотиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года на территории Калужской области началось строительство крупнейшего в России грибоводческого комплекса. В 2017 — 2018 году здесь планируется построить две фермы для выращивания грибов производственной мощностью четыре тонны в сутки каждая. Общий объём продукции составит 1440 тонн в год. Будет создано 112 рабочих мест. Площадь комплекса составит 40 га.

«Реализация этого проекта очень многое значит для области. Мы хотим быть крупнейшими поставщиками этого питательного и высококачественного продукта не только для жителей региона. Данная инициатива станет нашим ответом на решения по импортозамещению, которые принимает президент страны и российское Правительство», — заявил калужский губернатор Анатолий Артамонов.