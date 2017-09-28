Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. На Московской площади Санкт-Петербурга состоялась торжественная помывка памятника Владимиру Ильичу Ленину. Организатором процедуры выступил Государственный музей городской скульптуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Помывка памятника Ленину на Московской площади Санкт-Петербурга

Андрей Пронин ИА REGNUM Помывка памятника Ленину на Московской площади Санкт-Петербурга

Помывку устроили по графику текущего ухода за памятниками, в то время как торжественную атмосферу приурочили к предстоящему 100-летию Октябрьской революции.

Монумент очистили с помощью воды и специального шампуня. После того, как памятник высохнет, его покроют воском.

Памятник, установленный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина в 1970 году, создан известным советским скульптором Михаилом Аникушиным и архитектором Валентином Каменским.

Монумент является крупнейшим памятником Ленину в Петербурге. Высота бронзовой скульптуры достигает 8,5 метров, вместе с гранитным постаментом — 16 метров.