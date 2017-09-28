Москва, 28 сентября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Утратив поддержку в виде налогового периода, 28 сентября российская валюта двигается разнонаправлено, отображая динамику нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Цены на сырье в первой половине дня продолжили падение, начавшееся после вчерашнего отчета министерства энергетики США, где были опубликованы данные, сигнализирующие о восстановлении мощностей в стране после природных катаклизмов», — напомнил эксперт.

Тем не менее уже во второй половине дня котировки начали восстанавливаться после роста напряженности вокруг Иракского Курдистана.

«В ответ на проведенный 25 сентября референдум о независимости, вызвавший острое недовольство иракского правительства, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил запретить транзит нефти из Курдистана через свою страну», — пояснил Мащенко.

Ситуация вокруг сырьевых рынков продолжает оставаться крайне позитивной: вера инвесторов в скорое сокращение мировых запасов нефти, более активный, чем предполагалось, рост спроса на энергоресурсы — всё это добавляет оптимизма и позволяет робко надеяться на дальнейший рост котировок.

«В кратковременной перспективе курсу нацвалюты ничего не угрожает, и он продолжит находиться в диапазоне 58,50—57,50 рублей за доллар и 68—69 за евро», — считает эксперт.

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