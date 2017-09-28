Ярославль, 28 сентября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. В Ярославле огнеборцы спасли на пожаре 4 детей и 6 взрослых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управление МЧС по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Загорелась электрощитовая шахта

В жилом доме по улице Автозаводская в Ярославле загорелась электрощитовая шахта со 2 по 5 этаж.

«Задымление было настолько сильным, что дышать было невозможно даже на балконе», — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №2 по охране Ленинского района Ярославля Константин Маркин.

В одной из квартир на 5 этаже с малышом нянчилась его старшая сестра-подросток. Когда квартира наполнилась едким дымом, а путь на улицу был отрезан еще более плотными клубами, валившими из щитка, девушка взяла младенца и выбежала на балкон, оттуда и звала на помощь.

Пожарные малыша вынесли по автолестнице, а его сестру с помощью специального спасательного капюшона вывели через подъезд. Двух других детей, находившихся в соседних квартирах, и двух пожилых женщин спасали также, используя защитные капюшоны. Всего на пожаре огнеборцам удалось спасти 6 человек, из них 4 детей.

Пожарные не только спасли людей, но и очень быстро потушили огонь. Пожар был локализован за 2 минуты, а полное тушение заняло 27 минут.