Обнинск, Калужская область, 28 сентября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Учёные из Государственного научного центра — физико-энергетического института им. Лейпунского (ГНЦ РФ ФЭИ) в Обнинске разработали экологически чистую технологию по переработке автомобильных шин, сообщили в институте.

Фото пресс-службы Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского В лаборатории

Учёные разработали установку, работающую на основе системы жидкометаллического пиролиза. В процессе переработки покрышки загружаются в герметичную ёмкость с расплавленным свинцом, где они сгорают, не образуя вредных выбросов

«Мы откликнулись на призыв Президента и отметили Год экологии созданием абсолютно новой чистой и наукоемкой технологии по переработке шин. Мы создали мобильную установку, с помощью которой можно в течение короткого времени переработать все шины, не испортив атмосферу», — рассказал генеральный директор ГНЦ РФ ФЭИ Андрей Говердовский.

Кроме того, установка позволяет достичь экономического эффекта: в результате переработки получается сырьё, которое снова можно использовать в производстве.

Отмечается, что реализация этого проекта позволит создать линейку товарной продукции и обеспечить экономику утилизации отработавших автомобильных шин за счет получаемых продуктов переработки — это лимонен, пиролизная жидкость, пироуглерод, металлокорд.