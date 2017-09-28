Пекин, 28 сентября, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Совместный автомобильный концерн Shanghai-GM опубликовало снимки серийного Buick Excelle GX нового поколения. Новинка была представлена на полях международного автошоу в Чэнду летом 2017 года, продажи Buick Excelle GX намечены на октябрь 2017 года.

Pcauto.com.cn Buick Excelle GX

Buick Excelle GX поступит в продажу с единственной версией двигателя — 1,3-литровым турбированным мотором мощностью 160 л.с. Вне зависимости от комплектации новинка будет оснащаться 6-ступнчатой автоматической трансмиссией, пишет «Тайпин цичэ».

Производитель позиционирует Buick Excelle GX как альтернативу компактным городским кроссоверам, в связи с чем габариты новинки несколько отличаются от размеров аналогичных авто: 539/1798/1475 мм при колесной базе 2640 мм.

Как ожидается, Buick Excelle GX станет главным конкурентом Volkswagen Gran Lavida, продажи которого стартуют в КНР лишь в начале 2018 года. Стоимость Buick Excelle GX в базовой комплектации составит около 120 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн Sinogold, специализирующийся на производстве экологически чистых автомобилей, представил свою последнюю разработку — шестиместный электромобиль Sinogold GM3.