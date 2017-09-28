Ярославль, 28 сентября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Ярославский футбольный клуб «Шинник» заключил соглашение с победителем Кубка «Шинника» по киберфутболу Артемом Роженковым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФК «Шинник».

ФК «Шинник» Артем Роженков

В этом году ФК «Шинник» исполнилось 60 лет, и соревнования среди геймеров были посвящены юбилею ярославского футбольного клуба. Состязания включали в себя два этапа. Сначала 128 участников прошли квалификацию, затем 32 сильнейших сразились за главный трофей. В итоге лучшим из лучших стал ярославец Артем Роженков.

«Артем учится в школе и является трехкратным победителем чемпионата Ярославской области по киберфутболу, обладателем Кубка «Шинника». На предыдущем всероссийском первенстве наш киберфутболист вошел в TOП-24 лучших игроков. Он представит нашу команду на стартующем 29 сентября в Москве чемпионате России», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-атташе клуба Андрей Паршин.

Сейчас такие представители в киберфутбольных битвах есть практических у всех клубов премьер-лиги. В ФНЛ ярославцы одни из первых, кто заключил контракт в геймером.

Артем является сыном тренера по физподготовке «Шинника» Евгения Роженкова, но сам футболом не занимается и предпочитает виртуальную игру реальной.

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