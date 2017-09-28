Москва, 28 сентября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В августе — сентябре 2017 года нефтяные котировки выросли на 30%. Фаза коррекции вниз длилась недолго: после снижения на 3% 26—27 сентября, сегодня, 28 сентября, нефть снова растёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

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«Баррель Brent прибавил 1,4%, и цена на черное золото вернулась к $58,20. В ближайшее время нефть может вернуться к отметке $60 за бочку — это случится впервые с июня 2015 года», — отметил эксперт.

По его мнению, нефть толкали вверх три фактора: снижение добычи со стороны ОПЕК+, сезон ураганов в США и сокращение инвестиционных программ в отрасли. Отметим, что 27 сентября рынок практически проигнорировал снижение запасов нефти в США на 1,85 млн баррелей (ожидался подъём на 3 млн баррелей).

«До конца 2017 года рост цен на нефть может продолжиться, но возврата к $70—80 за баррель ждать не стоит. Через несколько месяцев инвесторы начнут обращать внимание на негативные для нефти факторы», — полагает Ткачук.

Текущие цены уже являются комфортными для сланцевых производителей, нефтяные проекты по всему миру в ближайшее время активизируются. На прошлой неделе добыча нефти в США вернулась к росту — на 37 тыс. баррелей в сутки.

«Учитывая высокую цену на товар, может снизиться и дисциплина внутри ОПЕК+ по сокращению добычи. Это приведёт к росту мирового производства нефти и окажет давление на цены», — считает эксперт.

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