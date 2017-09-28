Калуга, 28 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Порядка 80% уголовных дел, возбужденных по фактам хищения денежных средств в Калужской области, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, остаются нераскрытыми, а расследования приостановлены в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Об этом сегодня, 28 сентября заявили на расширенном заседании координационного совещания руководителей калужских правоохранительных органов, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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По её словам, анализ ситуации свидетельствует, что принимаемые правоохранительными органами меры недостаточны. Так, несмотря на то, что в структуре преступности общее количество преступлений в сфере компьютерной информации остается невысоким, число преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, возросло и составило 603 преступления против 571 в аналогичном периоде 2016 года.

Также не всегда принимаются достаточные меры к установлению и возмещению ущерба, причиненного преступлениями. В первом полугодии 2017 года по данным уголовным делам сумма ущерба составила около 2,4 млн рублей, возмещено только 304 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество киберпреступлений в России выросло в четыре раза. Сумма причинённого ущерба превысила 6 млрд рублей.

В 5,5 раза увеличилось количество преступлений, связанных с хищением, удалением, блокировкой компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Также механизмы обезличенных платежей активно используются преступными группами для незаконной торговли наркотиками и оружием.

Генпрокурор России Юрий Чайка считает, что деятельность созданных более 15 лет назад специализированных подразделений не всегда соответствует масштабу и скорости распространения подобных преступлений.