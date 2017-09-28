Ереван, 28 сентября, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Первый этап работ по продлению срока действия Армянской АЭС уже подходит к концу. Об этом в беседе с ИА REGNUM заявил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян. По его словам, заключено 40 новых соглашений на общую сумму в $140 млн, и работы первого этапа идут полным ходом.

Photolure Зал управления реактором ААЭС

«Реализация данного этапа работ свидетельствует о том, что мы завершим работы по продлению ресурса станции в срок — в 2019 году», — пояснил он.

Замминистра также прокомментировал заявление американского конгрессмена Джеки Спир Канчелян, которая в преддверии визита группы конгрессменов в Армению заявила: «Мы также хотим обсудить вопрос зависимости Армении от российских энергоносителей, а также устаревшей атомной электростанции».

По словам Арутюняна, правительство США, к примеру, через офис USAID содействовала ряду программ, в основном направленных на повышение уровня безопасности ААЭС.

«Эти программы продолжаются и сейчас, а также обсуждаются перспективные программы», — уточнил замминистра.

Комментируя замечание о том, что в настоящее время, параллельно содействию правительств разных стран в безопасной работе станции, в зарубежных СМИ идет новая волна антипропаганды против работы ААЭС, Арутюнян заявил:

«Здесь нет никакой проблемы. Большая часть средств, выделенных на работы по продлению срока службы станции, будет направлена повышение уровня ее безопасности. Весь процесс находится под жестким контролем МАГАТЭ и иных структур. Так что мы несерьезно относимся ко всякого рода публикациям и заявлениям, которые носят чисто политический характер и не соотносятся с действительностью».

Армянская АЭС, единственная в регионе, была введена в эксплуатацию в 1980 году. После спитакского разрушительного землетрясения работа станции была приостановлена. Повторный запуск АЭС состоялся в ноябре 1995 года. Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 Мвт, заканчивается в 2019 году. На долю ААЭС приходится до 45% от общей выработки электроэнергии.

Photolure Армянская АЭС

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет — до 2026 года. Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн. и грант в $30 млн. В марте 2015 года был создан Совместный Координационный Комитет (СКК) по реализации программы.

На консервации Армянской АЭС настаивают европейские партнеры Еревана. В частности, пункт о выводе из строя станции находится повестке Армения-Евросоюз в рамках программы «Восточное партнерство».

Армянские политики утверждали, что в соглашении об Ассоциации с ЕС, которое власти Армении обсуждали в течение трех лет и в последний момент отказались подписать, был пункт, по которому Ереван брал на себя обязательство о закрытии АЭС. Согласно документу, власти Армении также должны были до 2020 года построить новую станцию.

Текс нового соглашения с ЕС, которое Ереван и Брюссель планируют подписать в ноябре, пока не разглашается и до сих пор неизвестно есть ли там пункт об Армянской АЭС.

Досрочное закрытие Армянской АЭС и вывод ее из эксплуатации по-прежнему остается главной целью Евросоюза, представляя итоги доклада «Реализация Арменией программы ЕС «Восточное партнерство»: прогресс, зафиксированный в 2014 году и предложения для действий», — заявил в марте 2015 года глава делегации ЕС в Армении Траян Христя.

Как ранее писало ИА REGNUM, ситуация вокруг Армянской АЭС показывает, что информационные атаки проектов «Росатома» во всех странах присутствия ведутся по одним лекалам. Атаку на строящуюся Островецкую АЭС в Белоруссии курируют литовские политики, дипломаты и СМИ. В случае с АЭС в Армении работа ведётся через СМИ Грузии, где начали появляться материалы об опасности продления срока эксплуатации станции.