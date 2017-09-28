Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ не станет рассматривать в заседании жалобу группы депутатов Государственной думы на одну из статей выборного законодательства. Соответствующее определение обнародовано сегодня, 28 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Напомним, фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» пытались оспорить статью 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на референдум граждан РФ». Согласно этой статье, Центризбирком может отказаться регистрировать список кандидатов, если больше четверти из них выбыло из гонки во время федеральной кампании, и больше половины — во время региональных и муниципальных выборов. По мнению депутатов, всё это ограничивает как пассивное, так и активное избирательное право, и партсписок необходимо регистрировать, сколько бы людей ко дню голосования там ни осталось.

Однако КС напоминает, что уже рассматривал вопрос о том, могут ли отказать в регистрации партсписку, если из него выбыли кандидаты. Так, в 2000 году КС отказал в законности положению, согласно которому ЦИК отказывал в регистрации списку, если хоть один участник «первой тройки» покинул гонку на федеральных выборах.

В другом постановлении от 2008 года Конституционный суд признал законность положения, которое предполагает возможность «разумного уменьшения числа региональных групп» к моменту регистрации или уменьшения числа кандидатов в группе. Федеральный закон, установив две планки в 25% и 50% в зависимости от статуса выборов, указал процент допустимого выбывания кандидатов из списка для гарантии права на свободные выборы, полагает суд.

Если так много кандидатов покинули гонку по неуважительным причинам, считает КС, это свидетельствует «о неспособности политической партии обеспечить как свое участие в выборах различного уровня, так и участие граждан путем выражения воли в реализации пассивного избирательного права».

То есть, процент «дезертирства» для отказа в регистрации всему партсписку «во всяком случае должен быть значительным». Это не касается уважительных причин, таких, как ограничение судом дееспособности, тяжелая болезнь кандидата или близких родственников, назначение кандидата на государственную или муниципальную должность.

При этом федеральный законодатель вправе самостоятельно изменить закон, если у него есть желание, указывает КС. В связи с этим Конституционный суд признал запрос депутатов «не подлежащим дальнейшему рассмотрению в заседании суда, поскольку для разрешения поставленного заявителями вопроса не требуется» постановления КС.