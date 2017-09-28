Ярославль, 28 сентября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Любитель истории Ярославля Ян Левин нашел чугунное основание дореволюционной ярославской скамейки с Волжской набережной и собирается сделать по ее образу десятки скамеек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам автор находки.

Страница в Facebook Яна Левина Так выглядит находка

Известный ярославский краевед нашел чугунное основание дореволюционной ярославской скамейки с Волжской набережной образца конца XIX века. Эти скамейки видны на многих старых фото Ярославля. Больше ста лет эта чугунина пролежала в одном огороде на набережной в Коровниках (там стояли аналогичные скамейки), пока наконец не попала в руки к понимающим людям, а дальше — к Левину.

«Одного основания достаточно — его можно использовать в качестве лекала, чтобы отлить аналогичное чугунное чудо. Я собираюсь сделать с десяток скамеек и поставить их в Ярославле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Ян Левин.

Было бы неплохо, если это начинание поддержат власти города. Но сам любитель истории Ярославля на них выходить не хочет, поскольку, по его словам, у него уже был опыт неэффективного сотрудничества с мэрией.