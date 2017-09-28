Ярославль, 28 сентября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Один из основных долгостроев Ярославля, расположенный на Ленинградском проспекте между улицами Панина и Батова, обещают завершить уже в марте 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarportal.ru Недострой наконец-то завершат

Жители Дзержинского района Ярославля с надеждой наблюдают за активизацией работ на объекте, который своим унылым видом «мозолит глаза» много лет. Более того, коробка здания представляла опасность для детей и подростков, которые иногда проникали внутрь.

В 2007 году МУП «Горстройзаказчик» было выдано разрешение на строительство многофункционального торгового комплекса, срок действия которого заканчивался в октябре 2008 года.

В апреле 2008 годау объекта сменился застройщик — им стал некий Бибер Э. А. Ему неоднократно продлевалось разрешение на строительство, однако таковое фактически встало.

И уже в июне 2015 года здание перешло в собственность ООО «Лента», компании было выдано новое разрешение на строительство до 13 октября 2017 года.

Работы до последнего времени практически не производились, поэтому жители Дзержинского района с радостью отметили начавшуюся на объекте активность: появившуюся технику, стройматериалы и рабочих.

«Мэрией города Ярославля неоднократно поднимались вопросы о приостановленном строительстве многофункционального торгового центра с инженерными коммуникациями по Ленинградскому проспекту. Поэтому мы тоже с удовольствием отмечаем, что активные работы начались, более того, «Лента» обещает сдать объект уже в марте 2018 года» — отметили в мэрии Ярославля.

Компания-застройщик также обещает выполнить благоустройство прилегающей территории.