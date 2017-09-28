США впадают в крайность и ищут «российский след»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Разные подходы: каковы приоритеты США и России в сирийском конфликте;
- «Российский след»: куда теперь «дотянулась» рука Кремля;
- Проблемы с переселенцами: Еврокомиссия призывает к депортации 1,5 млн беженцев;
- Мнение полиции: Россия выступила транзитёром в великом переселении народов;
- Сбросить скорость: стритрейсеров «притормозят» ужесточением наказания.