Пекин, 28 сентября, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Sinogold, специализирующийся на производстве экологически чистых автомобилей, представил свою последнюю разработку — шестиместный электромобиль Sinogold GM3.

Car.autohome.com.cn Sinogold GM3

Заявленная мощность электродвигателя составляет 163 л.с., таким образом вместительный электромобиль будет способен разогнаться до 150 км/ч. В зависимости от комплектации новинка будет оснащена аккумуляторами 55 kWh или 66 kWh, дальность хода при этом составит 300 км или 405 км, соответственно, пишет «Тайпин цичэ».

Благодаря системе быстрой зарядки, аккумуляторы автомобиля заряжаются на 80% всего за 40 минут. Полная зарядка аккумуляторов займет 8 часов. Продажи новинки начнутся уже в конце 2017 года. Стоимость Sinogold GM3 пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн BYD сообщил о начале продаж своей последней разработки — семиместного минивэна BYD Song MAX, официальная презентация которого состоялась несколькими месяцами ранее.